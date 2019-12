Veel privégegevens op afgedankte computers

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wat we aan privégegevens aantroffen, schokte ons. Burgerservicenummers, kopieën van paspoorten, wachtwoorden van webwinkels, belastingaangiftes, een scan van een geldige creditcard, allemaal informatie die het criminelen makkelijk maakt om identiteitsfraude te plegen'. Ook stonden er op de onderzochte computers nog pornografische foto's en films.

Consumenten verkeren in de veronderstelling dat data verwijderen uit de prullenbak en/of herinstalleren van Windows voldoende is om gegevens permanent te verwijderen. In de DigitaalGids van september is te lezen dat dit niet zo is. Voorgoed data wissen van de harde schijf kan alleen door deze gegevens te overschrijven met nieuwe data. Op www.consumentenbond.nl/hardeschijfwissen staan vier praktische methodes om de harde schijf grondig te wissen. Afhankelijk van hun kennisniveau en het besturingssysteem kunnen consumenten daar een programma en methode kiezen om hun computer op te schonen.

De bond kwam ook een afgedankte computer van de Hartstichting tegen met daarop medische gegevens van enkele consumenten. Omdat het risico aanwezig is dat er meer pc's van de Hartstichting met privacygevoelige gegevens op de tweedehands markt zijn beland, heeft de bond de Hartstichting over dit voorval geïnformeerd. Hiermee wordt duidelijk dat niet alleen consumenten de mist ingaan met het verwijderen van gevoelige informatie. "Dit voorval onderstreept de noodzaak dat bedrijven en organisaties risicoaansprakelijk moeten worden voor het juist gebruiken en beschermen van gegevens van consumenten. Daarnaast moet er een brede meldplicht datalekken komen, zodat consumenten zelf ook grip kunnen houden op wat er met hun persoonlijke gegevens gebeurt, aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Campagne Laat je niet hacken!

Het onderzoek naar privégegevens die achter blijven op te koop aangeboden computers sluit aan op de Consumentenbondcampagne Veilig Online. Daarmee wil de bond consumenten duidelijk maken dat ze veel kwetsbaarder zijn voor kwaadwillenden dan ze denken. Gelukkig kunnen consumenten én bedrijven zich ook makkelijker beschermen dan aangenomen wordt. De tips en middelen om de thuiscomputer omgeving veiliger te maken staan op de website laatjeniethacken.nl.

Lees ook: