Verbeter toezicht op leveren internetpillen

Nieuws|De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet strenger toezien op het verkopen van receptgeneesmiddelen via internet. De Consumentenbond vindt het huidige toezicht onder de maat en roept het ministerie van Volksgezondheid op om de IGZ tot actie te manen. Consumenten kunnen nu te makkelijk zonder recept via internet aan medicijnen komen en lopen daardoor gezondheidsrisico's.

De IGZ moet met name harder optreden tegen Nederlandse apothekers die receptgeneesmiddelen verstrekken via internet zonder dat de cliënt een recept heeft afgegeven. Streng toezicht is nodig om te voorkomen dat consumenten zelf gaan dokteren en via internet medicijnen kopen zonder recept.

De internetpillen komen vaak uit het buitenland en zijn gevaarlijk als ze vervuild zijn met stoffen die er niet in thuishoren en als de dosering afwijkt. Consumenten die deze medicijnen slikken, spelen Russische roulette met hun leven, aldus de bond.

Campagne Volksgezondheid

Sinds oktober 2009 maakte de bond bij de IGZ meerdere malen melding van een Nederlandse apotheker die op deze wijze de Geneesmiddelenwet overtrad, maar dat heeft nog niet tot maatregelen geleid.

Op onze pagina www.consumentenbond.nl/medicijnenaanschaffen staat meer informatie over onderzoek van de Consumentenbond naar internetpillen. De bond steunt ook het ministerie van Volksgezondheid bij haar voorlichtingscampagne over de gevaren van internetpillen. Meer informatie over de voorlichtingscampagne van het ministerie is te vinden op www.internetpillen.nl.