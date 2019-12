Verkeerslicht helpt bij gezonde keuze

Nieuws|Een speciale commissie van het Europees Parlement stemt dinsdag 16 maart over nieuwe regels voor de etikettering van levensmiddelen. Het is de bedoeling dat de hoeveelheid zout, verzadigd vet en suiker in producten duidelijker op de verpakking wordt vermeld. Dat is een goed uitgangspunt, maar de plannen gaan de Consumentenbond niet ver genoeg. Samen met andere Europese consumentenorganisaties pleit de bond voor de invoering van het 'verkeerslichtensysteem'.