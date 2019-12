Verkeerslicht op verpakking

Nieuws|Kiezen voor gezond voedsel is makkelijker als consumenten in de toekomst in één oogopslag op de verpakking kunnen zien hoeveel zout, verzadigd vet en suiker in een product zit. Nederlandse Europarlementariërs doen er daarom goed aan om bij de stemming van 16 juni 2010 te kiezen voor verkeerslichten op verpakkingen van levensmiddelen.

In een brandbrief roepen de Consumentenbond en de Hartstichting op het huidige voorstel van de Europese Commissie aan te vullen met kleurcodering zodat consumenten eenvoudig houvast hebben bij de keuze voor een gezond eetpatroon.

Het verkeerslichtsysteem geeft aan de hand van groene, oranje en rode bolletjes in één oogopslag duidelijke informatie of een product respectievelijk weinig, matig of veel verzadigd vet, suiker en zout bevat. Hierdoor zijn producten onderling goed te vergelijken. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het verkeerslichtsysteem, ondersteund door alle Europese consumentenorganisaties, is een goed alternatief voor de wirwar aan voedingslogo's die de levensmiddelenindustrie zelf op producten plakt. Denk hierbij aan het 'Ik Kies Bewust'-logo en het systeem van 'de Dagelijkse Voedingsrichtlijn' waarvoor je bijna diëtist moet zijn om het te kunnen begrijpen."

Uit verschillende onafhankelijke onderzoeken van onder andere de Food Standards Agency (UK), de European Heart Network, Choice (Aus) en Cancer Council (Aus), blijkt dat het verkeerslichtsysteem consumenten veel beter helpt bij de keus voor een gezond eetpatroon dan de huidige voedingsetiketten. In het Verenigd Koninkrijk heeft het verkeerslichtsysteem zijn bestaansrecht al bewezen.

Levensmiddelenindustrie

De meeste levensmiddelenfabrikanten zijn fel tegen verkeerslichten op de verpakking. Waarschijnlijk vrezen de bedrijven voor omzetverlies, omdat de klant eenvoudig kan zien welke producten veel verzadigd vet, suiker en zout bevatten. Consumenten hebben echter recht op duidelijke en eerlijke informatie. De kleine lettertjes achter op het etiket zijn daarbij niet toereikend. Bij het verkeerslichtsysteem snijdt bovendien het mes aan twee kanten: de consument kan op basis van duidelijke informatie een weloverwogen gezonde keuze maken en het stimuleert fabrikanten om hun producten verder te verbeteren.