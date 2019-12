Verkiezingsdebat over auteursrechten, privacy en internet

Nieuws|Internet, privacy en auteursrechten worden een discussiepunt in de verkiezingsstrijd. Internetmagazine Webwereld, VPRO's 3voor12 en Boek9.nl organiseren op 27 mei 2010 een verkiezingsdebat over deze thema's in De Balie in Amsterdam. Ook de Consumentenbond zal meepraten over de toekomst van het auteursrecht en strijden tegen het downloadverbod.

Aanleiding voor het debat is het plan om downloaden te verbieden. De Consumentenbond is fel tegenstander van deze plannen, downloaden voor eigen gebruik moet toegestaan blijven. Ook politici gaan meepraten over auteursrechten op internet. Kijk voor meer informatie op: http://3voor12.vpro.nl/artikelen/artikel/43495078 of http://webwereld.nl/nieuws/66033/verkiezingsdebat-over-downloadverbod.html.

Criminaliseren

De Consumentenbond pleit al langere tijd voor het beschermen van de fundamentele vrijheden van consumenten op het net. Het criminaliseren van consumenten die downloaden is voor de bond onacceptabel. Gratis downloaden van muziek en films voor eigen gebruik moet ook in de toekomst toegestaan blijven. Het downloadverbod handhaven door het monitoren van al het internetverkeer is een grote inbreuk op privacy.