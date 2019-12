Verlaag hypotheekrente!

Banken krijgen nu van de toezichthouder de kans uit te leggen waarom zij hoge marges rekenen. Daarnaast gaat de NMa onderzoeken of er nog voldoende marktwerking in deze sector is. De Consumentenbond onderzoekt al ruim 2 jaar de marges op hypotheken en stelde in september 2010 nogmaals vast dat de marges blijven stijgen. Zowel voor hypotheken met een variabele rente als hypotheken met een rente voor 10 jaar vast. Hierdoor betalen consumenten in sommige gevallen duizenden euro's per jaar te veel voor hun hypotheek.

Kredietcrisis

Banken blijven de kredietcrisis de schuld geven van de hoge marges. Zij zouden meer risico lopen en minder makkelijk geld kunnen lenen. De marktomstandigheden zijn echter de laatste tijd sterk verbeterd. Volgens de bond is er geen rechtvaardiging dat hypotheekverstrekkers hun hoge tarieven in stand houden.

