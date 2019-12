Welkom op de nieuwe website

Consumentengids Online is vernieuwd. Waarom? We wilden het u nóg gemakkelijker maken om producten en diensten te vergelijken. Het resultaat: een overzichtelijke website met alle test- en productinformatie op een rij. Bovendien kunt u nu direct naar Ons advies voor de Beste Koop en Voordelige Keus.

In ontwikkeling

De vernieuwde website is nog in ontwikkeling. Een website is nooit af en foutjes die we tegenkomen werken we zo snel mogelijk weg. Voor nu wensen we u veel plezier met het ontdekken van de informatie.

Bekijk de virtuele rondleiding.

Vertel ons wat u van de vernieuwde website vindt!