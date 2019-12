Vliegensvlug naar Schiphol

Nieuws|Met de trein naar Schiphol, vrienden of familie inschakelen of parkeren op de luchthaven? De Consumentenbond onderzocht de snelste en voordeligste manier om bij Schiphol te komen op weg naar een vakantiebestemming.

De trein is vaak het voordeligste alternatief, de auto meestal het snelst. De kosten voor het parkeren van de auto variƫren van 44 euro tot 66,50 euro bij acht dagen parkeren. Op www.consumentenbond.nl/parkerenbuitenschiphol staan de uitgebreide resultaten van het onderzoek.

Voor de reiskosten is het reizen vanuit Utrecht, Breda en Zwolle naar Schiphol met elkaar vergeleken. De goedkoopste manier om naar Schiphol te reizen is met het openbaar vervoer. Brandstof in combinatie met parkeerkosten maken het reizen met de auto naar Schiphol gemiddeld duurder. Het duurste vervoersmiddel is de taxi. Als consumenten daar gebruik van maken, loont het om een prijsopgave te vragen. De bond kwam in het onderzoek grote verschillen in tarieven tussen deze aanbieders tegen.

Parkeerkosten

Het onderzoek vergelijkt ook de tarieven van de diverse parkeermogelijkheden op en rond Amsterdam Airport Schiphol en vijftien andere bedrijven, voor een parkeerperiode van 8 en 15 dagen. Ruim van te voren reserveren van een parkeerplek is aan te raden.