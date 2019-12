Voedseletiketten krijgen betere informatie

Nieuws|Het Europees Parlement heeft tijdens haar stemming op 16 juni jl. een aantal belangrijke standpunten van de Consumentenbond en de Europese koepelorganisatie BEUC over verduidelijkingen op verpakkingen aangenomen. De Consumentenbond is hier blij mee, ook al is de belangrijkste eis, verkeerslichten, afgewezen.

Zo mogen er geen gezondheids- en voedingsclaims meer op producten met veel vet, suiker en zout staan. De hoeveelheid zout, suiker, vet, verzadigd vet en calorieën komt op de voorkant van verpakkingen. Elders op de verpakking moet de hoeveelheid koolhydraten, eiwitten en voedingsvezel worden geëtiketteerd. Het vermelden van deze voedingsstoffen was nog niet verplicht en juist op ongezonde producten kunnen consumenten de informatie vaak niet vinden. Ook de aanwezigheid van het schadelijke transvet wordt verplicht op het voedingsmiddelenetiket, evenals het land van herkomst.

Nanotechnologie

Er zijn ook producten die deeltjes bevatten die door de fabrikant zo klein zijn gemaakt (kleiner dan 100 nanometer, dat is 0,0000001 meter) dat ze hele nieuwe eigenschappen hebben gekregen. Dit zijn nano-ingrediënten en ook aanwezigheid hiervan moet duidelijk worden. In het juli/augustusnummer van de Consumentengids komt een artikel over nanotechnologie en wat dit betekent voor de consument. Op de website van de Consumentenbond kunnen bezoekers daarna vragen over deze technologie stellen en meediscussiëren.

De definitieve besluitvorming is nog niet afgerond, de lidstaten van de Europese Unie moeten nog instemmen.

