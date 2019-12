Vraagtekens bij verkoopmethode Editie Enigma

Nieuws|De Consumentenbond is met het puzzelblad Editie Enigma in overleg naar aanleiding van meldingen over de telefonische verkoopmethode van het blad. Consumenten klagen bij de bond dat ze tegen hun wil aan een abonnement vast zitten nadat telefonisch een gratis proefnummer is aangeboden.

Voor consumenten is niet altijd duidelijk dat het proefnummer stilzwijgend verlengd wordt. Volgens Editie Enigma blijkt echter uit geluidsfragmenten van het verkoopgesprek dat zij hebben ingestemd met het aanbod. Deze geluidsfragmenten sturen zij in veel gevallen naar de abonnees als zij klagen over de telefonische verkoopmethode. De Consumentenbond gaat een aantal geluidsfragmenten beoordelen.

Algemene voorwaarden

Het is de bond ook opgevallen dat Editie Enigma een aantal onredelijke bedingen in hun algemene voorwaarden heeft staan, met name op het gebied van ongevraagde toezending en de klachttermijn. Editie Enigma heeft aangegeven hiermee aan de slag te gaan.