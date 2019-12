Vrouwen en geld. Werk aan de winkel

Nieuws|Vrouwen tussen 25 en 45 jaar hebben minder dan gemiddeld inzicht in hun eigen financiële situatie en geven vaker aan moeilijk rond te kunnen komen. Een relatief grote groep vrouwen weet niet of nauwelijks wat hun inkomen zal zijn na hun pensioen. Dat blijkt uit diverse onderzoeken van Wijzer in Geldzaken.

Om vrouwen te helpen beter grip op hun eigen financiële situatie te krijgen, komt de Consumentenbond medio januari 2010 met de gids Vrouwen & Geld. De gids verschijnt als speciale bijlage bij de Telegraaf, wordt uitgedeeld aan bezoekers van de Huishoudbeurs en is beschikbaar voor alle vrouwen die de Vrouw&Geld cafés van eQuality bezoeken. Alle informatie en handige links uit Vrouwen&Geld zijn via de website van de Consumentenbond te vinden, de complete gids kan daar ook gedownload worden.

Als partner in het platform ‘CentiQ, Wijzer in Geldzaken’ wil de Consumentenbond bijdragen aan financiële educatie van consumenten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat met name vrouwen in de leeftijd van 25 tot 45 jaar een kwetsbare financiële positie hebben. Met de komst van kinderen gaan ze vaak minder werken en het inkomen van vrouwen ligt lager dan gemiddeld. De gids bevat diverse stappenplannen en praktische informatie over sparen, verzekeren en lenen. Op de website van de bond staat daarnaast nog veel aanvullende informatie en wegwijzers naar andere relevante organisaties. De informatie is voor iedereen toegankelijk.

Samenwerkingsverband

Het platform ‘CentiQ, Wijzer in Geldzaken’ is een samenwerkingsverband van partijen in de financiële sector, de overheid, de wetenschap en consumentenorganisaties, zoals de Consumentenbond. De doelstelling van het platform is dat consumenten hun financiële situatie beter op orde hebben, nu en met een lange-termijn horizon. Een verstandige vrouw is zelf actief betrokken en/of wint deskundig advies in, om te komen tot weloverwogen financiële beslissingen die bijdragen aan het behalen van hun persoonlijke doelen.