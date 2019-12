Wachtwoordbeleid websites zwak

Nieuws|17 van 20 door de Consumentenbond onderzochte grote websites dwingen sterke wachtwoorden niet af. Zo volstaat een wachtwoordlengte van slechts 1 karakter al bij modern.nl en is het wachtwoordbeleid bij betaaldienst PayPal onvoldoende. Een combinatie van wachtwoord met e-mailadres is voor kwaadwillenden voldoende informatie om op andermans kosten te webwinkelen. In de campagne Veilig Online geeft de Consumentenbond deze week tips voor het kiezen van sterke wachtwoorden.