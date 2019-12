Webwinkelquiz voor veilig webshoppen

Nieuws|Webshoppers letten slecht op de kleine lettertjes van retourneren en garantievoorwaarden, de veiligheid van betaalmogelijkheden en het privacybeleid van de webshop. Van de ruim 4000 ondervraagden koopt 90% minimaal een keer per jaar op internet. Om veilig webwinkelen te bevorderen heeft de Consumentenbond een interactieve quiz ontwikkelt die te spelen is op: laatjeniethacken.nl.

Onbetrouwbare webwinkels hebben vaak kenmerken die consumenten kunnen herkennen en signaleren: opvallend lage prijzen, een slechte reputatie (bij het googlen van de websitenaam) en geen telefoonnummer. Deze winkels leveren bestelde spullen vaak niet of leveren namaakartikelen. Veel consumenten vergeten de vuistregel: als de aanbieding te mooi lijkt om waar te zijn, is hij dat vrijwel altijd ook.

Laat je niet hacken

Drie factoren bepalen hoe veilig webwinkelen is: de technische veiligheid

van de webwinkel, de betrouwbaarheid van de ondernemer (levert hij wat er is gekocht) en de veiligheid van het betaalmiddel. Consumenten hebben niet al deze factoren in de hand maar kunnen vaak beter op een aantal aandachtspunten letten. De actiewebsite www.laatjeniethacken.nl geeft een lijst met tips voor veilig webwinkelen om kopers veiliger op het internetpad te sturen.

