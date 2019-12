Zomerse satésauzen getest

Nieuws|Om consumenten te helpen kiezen welke satésaus het beste past bij een zomerse barbecue heeft de Gezondgids van de Consumentenbond 8 satésauzen getest. Er is onder andere gelet op de hoeveelheid en soort vet, het aantal calorieën en de prijs. De Remia Satésaus scoort met cijfer 6,6 het beste, de Calvé Satésaus staat onderaan met een testoordeel van 5,1. De volledige test is te lezen in de Gezondgids van juni/juli 2010.

In vergelijking met andere sauzen voor de barbecue doet satésaus het nog niet zo slecht. Zo bevatten barbecuesaus en vooral ketchup meer zout dan de gemiddelde satésaus terwijl knoflooksaus meer calorieën en verzadigd vet bevat. De satésauzen uit deze test zijn behoorlijk zout. De Trophy Satésaus kant & klaar van de Aldi bevat per sauslepel 0,4 gram zout. De Calvé Satésaus is het minste zout, namelijk 0,25 gram per sauslepel. Dat satésauzen vet zijn, is geen verrassing, maar het vet heeft wel een gunstige vetzuursamenstelling, want het bestaat grotendeels uit onverzadigd vet. Onverzadigd vet heeft een positief effect op het cholesterolgehalte in het bloed. De grote hoeveelheid vet zorgt wel voor veel calorieën. Satésaus blijft dus iets om met mate te eten.

Onderzoek

De Consumentenbond onderzocht 8 satésauzen die passen bij een zomerse barbecue. De echte Oosterse satésauzen zijn daarmee buiten de test gevallen. Getest werden de Remia Satésaus, Albert Heijn Kant en klare satésaus, C1000 Satésaus kant & klaar, Wijko satésaus kant & klaar, Verstegen Satésaus kant & klaar, Euroshopper Satésaus basis voor 500 ml saus, Trophy (Aldi) Satésaus kant & klaar en Calvé Satesaus.