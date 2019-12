Einde actie 'Stop te hoge hypotheekrentes!'

Om consumenten te helpen bij het kiezen van een hypotheek of te helpen bij het overstappen naar een andere hypotheekaanbieder heeft de Consumentenbond op https://www.consumentenbond.nl/actiehypotheekrente tips gepubliceerd voor die consumenten die een eerste hypotheek willen afsluiten, hun hypotheek willen verlengen of een verhuizen naar een andere koopwoning.

Ondanks dat de hypotheekrentes op dit moment een voorzichtige daling laten zien, blijft de Consumentenbond de tarieven scherp volgen. "De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) concludeert in zijn onderzoek dat de Nederlandse hypotheekmarkt kwetsbaar is voor gebrek aan concurrentie. Het is dus goed als er bijvoorbeeld meer aanbieders op de markt komen. Alleen dan bereiken we dat de hypotheekmarkt in beweging blijft", aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. De Minister van Financiën heeft inmiddels aangekondigd wettelijk verplicht te gaan stellen dat banken drie maanden voor het aflopen van de rentevasteperiode hun klanten informeren en tijdig een nieuw rentevoorstel doen.

Actie

Ruim 32 duizend consumenten steunden de actie "Stop de (huizen)hoge hypotheekrentes". Mede door de actie dalen de hypotheekrentetarieven inmiddels licht. Ook de NMa concludeerde in zijn onderzoek dat alle aandacht voor dit thema er wellicht toe heeft geleid dat de marges inmiddels weer op het niveau van voor de kredietcrisis zitten. De NMa startte zijn onderzoek nadat de Consumentenbond al twee jaar lang de noodklok had geluid over de steeds hogere marges op de hypotheekrente.