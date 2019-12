Meer dan 4000 klachten op Klachtenkompas.nl

Nieuws|Sinds de lancering in juni 2012 zijn er meer dan 4000 klachten geplaatst op Klachtenkompas.nl. Op dit online platform van de Consumentenbond werken consumenten en bedrijven samen aan het oplossen van klachten. Er doen inmiddels 200 bedrijven mee en consumenten zijn in ruim 80% van de gevallen tevreden over de tot dusver afgehandelde klachten.

Jaarlijks krijgt de Consumentenbond duizenden meldingen van consumenten met slechte ervaringen met de afhandeling van klachten door bedrijven. Daarom startte de Consumentenbond in 2011 de campagne 'Klachten Zat? Los het op!'. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We sluiten de campagne nu af, maar de Consumentenbond blijft structureel werken aan het verbeteren van de klachtafhandeling in Nederland. Daarvoor hebben we niet alleen Klachtenkompas.nl opgezet, maar werken we ook samen met de Klantenservice Federatie'.

Convenant Klantenservice Federatie

De Consumentenbond steunt het convenant van de Klantenservice Federatie (KSF), gericht op het verbeteren en borgen van de kwaliteit van klantenservice. Daarover werd in het afgelopen jaar constructief overleg gevoerd. Op vier punten bieden bedrijven transparantie aan hun klanten. Wegener Media, ING, Essent, bol.com, NS, Sanoma Media, Oxxio, Vodafone en T-Mobile hebben tot nu toe hun handtekening onder dit convenant gezet. Daarmee committeren deze bedrijven zich aan goede klantenservice en aan transparantie over hun prestaties.

Oproep

De Consumentenbond roept andere bedrijven op om mee te doen en ambitie te tonen om consumenten goed te helpen bij vragen of problemen. Na de zomer start de KSF een landelijke campagne om zo veel mogelijk partijen het convenant te laten tekenen.

Meer informatie over Klachtenkompas.nl is te lezen in de Consumentengids van juli/augustus 2012 en op de website van de Consumentenbond.

