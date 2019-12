Pensioen? Helft consumenten heeft geen idee

Nieuws|De helft van de consumenten heeft nog nooit nagedacht over hun inkomsten en uitgaven na pensionering. Dit blijkt uit onderzoek dat Wijzer in Geldzaken heeft laten uitvoeren in het kader van de Pensioendriedaagse die vandaag begint. De Consumentenbond is een van de 200 organisaties die zich tijdens de Pensioendriedaagse inzetten om consumenten zich te laten verdiepen in hun pensioen.