Nieuw magazine 'Beste Koop voor je kind' in de winkel

Nieuws|Vanaf 19 februari ligt het nieuwste magazine van de Consumentenbond in de winkel: 'Beste Koop voor je kind'. Een advertentievrij, halfjaarlijks magazine vol nuttige informatie voor aanstaande ouders en jonge gezinnen en. Tijdens de Negenmaandenbeurs, die vanaf 20 februari plaatsvindt is het 116 pagina's tellende magazine tegen een speciale beursprijs verkrijgbaar ('RAI Amsterdam, hal 9 stand 106).

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Als er een kind op komst is, beland je in een heel nieuwe wereld waar je steeds weer voor lastige keuzes komt te staan. Het magazine 'Beste Koop voor je kind' kijkt kritisch naar de producten die je als jong gezin nodig hebt om je nieuwe leven in te richten: van autozitjes, kinderwagens en babyfoons tot keukenapparaten, wasdrogers, (gezins)auto' s, luiers, voeding en speelgoed'. Het tijdschrift besteedt veel aandacht aan de veiligheid van producten en prijs-kwaliteitvergelijkingen, maar ook de 'Beste Koop' producttesten en doe-het-zelf-tips zullen niet ontbreken.

In het eerste nummer onder andere:

60 Kinderwagens in de testrit

De luiertest: welke biedt de beste prijs-kwaliteit?

Autostoeltjes test: 'achteruit' is veel veiliger!

Wat stoppen fabrikanten in babymelk?

Zonnebrillen voor kids: nodig of niet?

Uitkomst oppas-enquête: opa's en oma's vinden oppassen best vermoeiend.

Luizenadvies: kammen, kammen en nog eens kammen.

Het magazine ligt vanaf 19 februari in de winkel tegen de speciale introductieprijs van €3,95. Beste Koop voor je kind verschijnt twee maal per jaar en is behalve in de losse verkoop ook verkrijgbaar via de webwinkel van de Consumentenbond.