Belastingaangifte zelf doen steeds populairder

60% van de Nederlanders regelt dit jaar zelf de aangifte inkomstenbelasting, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Dat is 25% meer dan in 2012. De meerderheid gebruikt de vooraf ingevulde aangifte van de Belastingdienst. Zij moeten opletten: in 5% van de vooraf door de fiscus ingevulde gegevens vonden de ondervraagde consumenten fouten.

In de vooraf ingevulde aangiften zaten uiteenlopende fouten. Eén persoon werd zelfs geconfronteerd met spaargeld, een tweede huis én een aandelenkapitaal dat hij niet bezit. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De fouten laten zien hoe belangrijk het is de aangifte goed te controleren. Ook al heeft de fiscus het voorwerk gedaan, je bent zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat. Niet ongezien indienen dus!' Fouten in de aangifte zijn nog eenvoudig te herstellen totdat de fiscus de definitieve aanslag oplegt. In het aangifteprogramma op de computer kunnen consumenten de verstuurde aangifte opnieuw openen, aanpassen, ondertekenen en weer insturen.

De mensen die wel hulp inroepen, doen dat het vaakst bij een betaalde expert (19%). Ook doet menigeen een beroep op de partner (14%) of op de adviezen van familie of kennissen (14%). De vakbond of ouderenbond wordt door 4% geraadpleegd. Bij de Consumentenbond is een gratis Minigids Belastingaangifte aan te vragen met tips en er staat veel belastinginformatie op consumentenbond.nl

