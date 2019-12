Opmerkelijk veel klachten over Playmasters.co

Nieuws|Op www.klachtenkompas.nl krijgt de Consumentenbond veel klachten over webwinkel www.playmasters.co, verkoper van elektronica als smartphones en tablets. De meeste klachten gaan over onbereikbaarheid van de webwinkel, het niet of te laat leveren van artikelen of te traag terugbetalen bij retour of annulering. De Consumentenbond heeft Playmasters aangesproken op de klachten, maar de communicatie met de webwinkel verloopt moeizaam.

Op klachtenkompas.nl staan meer dan 540 klachten over Playmasters, waarvan het bedrijf een deel heeft opgelost. Daarmee staat de webwinkel op de tweede plaats van bedrijven met de meeste klachten. Dit is extra opvallend omdat de andere bedrijven in de top tien landelijke bedrijven zijn met een veel groter klantenbestand. Omdat het aantal klachten over Playmasters blijft toenemen, heeft de Consumentenbond dit bij de webwinkel aangekaart.

Reactie Playmasters

Playmasters wil niet in gesprek met de Consumentenbond, maar liet schriftelijk weten dat de problemen door een toeleverancier worden veroorzaakt en dat zij hun best doen de klachten zo goed mogelijk af te handelen. Playmasters is niet aangesloten bij Thuiswinkelwaarborg of Webshop Keurmerk, waardoor klanten hun probleem niet voor kunnen leggen aan een laagdrempelige geschillencommissie.