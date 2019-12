Start register voor betrouwbare glazenwassers

Nieuws|Vanaf 22 april is het, met de lancering van het GlazenwassersRegister (GWR), voor consumenten makkelijker om een betrouwbare glazenwasser te vinden. Het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) heeft dit register opgezet en daarbij de Consumentenbond nauw betrokken. Het GWR is een onafhankelijke landelijke service voor consumenten die een betrouwbare glazenwasser zoeken die heeft verklaard zich aan de Nederlandse spelregels van ondernemen te houden.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het GWR beoogt misstanden, waarvan consumenten de dupe worden, tegen te gaan. Respect voor keuzevrijheid van consumenten staat voorop. De aangesloten glazenwassers bieden de mogelijkheid elektronisch te betalen, geven facturen met bedrijfs- en bankgegevens en hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Daarmee willen de particuliere glazenwassers de markt inzichtelijk en gezond te maken. Dat is natuurlijk goed nieuws voor consumenten'. Het GWR is ingesteld naar aanleiding van signalen van consumenten die een glazenwasser zoeken en merken dat kiezen onmogelijk is.

Registerglazenwasser

Glazenwassersbedrijven die willen meedoen aan het register kunnen zich vanaf 22 april registreren. Via www.glazenwassersregister.nl kunnen consumenten achterhalen of een bedrijf staat ingeschreven in het register. Omdat het register pas kort in gebruik is, kan het voorkomen dat in een bepaald postcodegebied nu nog geen Registerglazenwasser werkt. Op de website is ook informatie over het register te vinden en over wat te doen bij misstanden zoals bedreiging en geweld.