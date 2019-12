Traag internet en storingen grootste klacht over internetproviders

Nieuws|40% van de klachten die de Consumentenbond in de eerste 8 maanden van 2013 ontving over internetproviders gaat over de verbinding. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Consumentenbond van ruim 800 klachten over providers van vast internet op klachtenkompas.nl. De klachten over problemen met de verbinding zijn onder te verdelen in traag internet en storingen. Alle resultaten van de inventarisatie zijn terug te lezen in de Digitaalgids van november/december 2013.