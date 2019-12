Zorgverzekeringen met lokprijzen

Nieuws|Slechts 1 op de 5 consumenten wil in 2014 het eigen risico van de zorgverzekering vrijwillig verhogen tot €860. Maar de premies die zorgverzekeraars presenteren gaan veelal uit van dit maximale eigen risico. De Consumentenbond meent dat de premies van zorgverzekeringen voor 2014 een flink stuk lager kunnen, maar consumenten moeten niet op het verkeerde been gezet worden met prijslokkertjes. Het advies van de Consumentenbond is om niet overhaast een 'goedkope' zorgverzekering af te sluiten.

De goedkoopste basisverzekering* van Menzis is €86,50 per maand en die van CZ €92,55. Maar beide verzekeraars komen met 'vanaf-prijzen' die zo'n €20 per maand lager zijn. Ook andere zorgverzekeraars bieden deze 'vanaf-prijzen' prominent aan in advertenties en op hun website. Uit een poll van de Consumentenbond waar ruim 2400 consumenten op reageerden, blijkt maar een beperkte groep mensen te willen kiezen voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico. De overgrote meerderheid is van plan het eigen risico in 2014 op het wettelijke bedrag van €360 te laten. De 'lokprijzen' van zorgverzekeraars worden dan al snel €20 per maand duurder.

Het advies van de Consumentenbond is om te wachten met het afsluiten van een polis voor 2014 tot alle premies en polisvoorwaarden bekend zijn. Vervolgens is het verstandig de wensen voor de zorgverzekering in 2014 op een rij te zetten en de verzekeringen dan rustig met elkaar te vergelijken. Voor zorgverzekeringen geldt niet 'op = op'. Het is ook belangrijk te checken welke zorg gecontracteerd is in 2014. Vanaf 13 november kunnen bij de Consumtenenbond de zorgverzekeringen - voor zover zij bekend zijn - met elkaar worden vergeleken. De Zorgvergelijker is voor leden en niet-leden gratis te gebruiken.



*) d.d. 14/11/2013