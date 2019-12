CB-Kiosk nu óók voor smartphones

Met de vernieuwde versie van de CB Kiosk lees je alle gekochte tijdschriften, e-books, testartikelen én gratis minigidsen van de Consumentenbond op je mobiele apparaten. Als je een abonnement op een tijdschrift hebt, dan ontvang je automatisch de gids in de app.

Gebruik je de CB Kiosk op meerdere apparaten, dan kun je op een ander apparaat verder gaan waar je gebleven was met lezen. Nieuw is ook de zoekfunctie op tekst in documenten die je hebt gedownload.

Dus ben je op zoek naar dat ene artikel of die bepaalde test, maar weet je niet meer in welke gids het stond? Nu vind je alles gemakkelijk terug. De CB Kiosk-App is eenvoudig te downloaden via de App Store of Google Play Store.