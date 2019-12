Meer dan 50.000 klachten op Klachtenkompas.nl

De Consumentenbond is erg blij dat consumenten massaal hun weg weten te vinden naar Klachtenkompas.nl. Het platform laat zien dat problemen, online en zichtbaar voor anderen, snel en eenvoudig kunnen worden opgelost. Bart Combee, directeur Consumentenbond: 'Soms zijn mensen maanden bezig om iets opgelost te krijgen, maar komen door bureaucratische regels of communicatieproblemen niet verder. Via Klachtenkompas.nl kan het dan binnen een paar dagen geregeld zijn.'



Een groot deel van de klachten (25%) gaat over problemen met telefonie, televisie en internet. Grote spelers als KPN, T-Mobile en UPC zijn aangesloten bij Klachtenkompas.nl. Ook over Ziggo, Tele2 en Vodafone komen regelmatig klachten binnen, maar zij hebben zich tot op heden niet aangemeld bij het platform. Een stijgende trend is te zien in het aantal problemen met webwinkels. Ongewenste vervolgzendingen, producten die niet geleverd worden en het lastig terugkrijgen van geld, zijn de meest genoemde klachten. Op de site wordt ook bij gehouden hoe bedrijven klachten oplossen.



De Consumentenbond streeft met Klachtenkompas.nl naar een betere klachtenafhandeling en roept bedrijven die zich nog niet hebben aangemeld, op om zich aan te sluiten bij Klachtenkompas.