Meer dan 500 klachten over Online Product Service

Nieuws|Op het online klachtenplatform www.klachtenkompas.nl van de Consumentenbond zijn in korte tijd meer dan 500 klachten binnengekomen over Online Product Service. Dit bedrijf biedt via internet gratis proefpakketjes condooms aan, maar vermeldt daarbij niet duidelijk dat er na het proefpakket automatisch vervolgzendingen komen waarvoor geld in rekening wordt gebracht.