Veel klachten over Clonekopen.nl

Nieuws|Op Klachtenkompas.nl, het online klachtenplatform van de Consumentenbond, zijn in korte tijd veel klachten geplaatst over Clonekopen.nl. De website verkoopt smartphones die erg lijken op bekende modellen van Apple en Samsung. De klachten gaan niet over het namaakkarakter van de telefoons, maar over de handelswijze van de webshop zelf.