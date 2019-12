Collectieve inkoop zonnepanelen van start

De belangenorganisaties bundelen hun kennis en inkoopkracht om A-kwaliteit tegen een voordelige prijs te bieden. Vereniging Eigen Huis heeft al langer ervaring met de collectieve inkoop van zonnestroomsystemen.

Besparen

Een gemiddeld huishouden bespaart met 10 zonnepanelen op het dak zo'n €500 per jaar op de energierekening, en verdient de aanschafprijs van de panelen in 7 jaar terug. Met de online Dakcheck zien consumenten eenvoudig wat zij in hun persoonlijke situatie kunnen besparen. De website van de Consumentenbond biedt verder uitgebreide informatie over de manieren om zelf duurzame energie op te wekken. De Consumentenbond ontvangt voor de collectieve inkoopactie en consumentenvoorlichting een Europese subsidie (CLEAR) die bedoeld is om de belangrijkste barrières voor consumenten om duurzaam opgewekte energie te gebruiken weg te nemen: gebrek aan informatie, onzekerheid over merken en installateurs en de aanschafprijs.

Strenge kwaliteitseisen

Aan de aangeboden producten en de installatie worden scherpe kwaliteitseisen gesteld. De Consumentenbond onderzocht samen met Europese zusterorganisaties wereldwijd producenten van zonnepanelen. Eén van de fabrieken die goed uit de test kwam, JA Solar, levert de zonnepanelen voor het Zonnecollectief. De zonnepanelen hebben met een capaciteit van 270 wattpiek (Wp) een bovengemiddeld vermogen. Ook de aangeboden omvormers (die de gelijkstroom van de zonnepanelen omzetten naar wisselstroom voor in huis) zijn getest en er is gekeken naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.



Voor elke deelnemer aan het Zonnecollectief ontvangt de Consumentenbond een vergoeding van €50.



Meer over het onderzoek naar fabrikanten van zonnepanelen is te lezen in de Consumentengids van september 2015.