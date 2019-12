Fabrikanten gebruiken trucs om dure inkt te verkopen

Nieuws|Printerfabrikanten proberen met allerlei trucs hun dure merkinkt te verkopen, terwijl klooninkt veel goedkoper is en vaak van prima kwaliteit.

De Consumentenbond zette voor de Digitaalgids van mei 7 van die trucs op een rij, met tips voor consumenten om ze te omzeilen. Daarnaast gaat de Consumentenbond printerfabrikanten om uitleg vragen en die uitleg publiceren op de website.

Klooncartridges

Met een software-update van de printer kunnen fabrikanten bijvoorbeeld voorkomen dat klooncartridges - niet het door de printerfabrikant geadviseerde cartridgemerk - nog gebruikt kunnen worden. Ook proberen fabrikanten gebruikers van klooninkt af te schrikken met alarmerende meldingen op de printer, zoals: 'Wanneer u in deze situatie afdrukt, kan de printer beschadigd raken'.

Consumenten kunnen deze melding gewoon wegklikken en verder printen.

Garantie

Sommige fabrikanten geven aan dat ze printers niet onder de fabrieksgarantie repareren als er klooninkt is gebruikt. Maar consumenten hebben - als een product ondeugdelijk is - recht op kosteloze reparatie door de verkoper, ook als er geen merkinkt is gebruikt.

Er zijn fabrikanten die ervoor zorgen dat originele cartridges niet hergebruikt kunnen worden of die de chip op de cartridge aanpassen, zodat ook klooninktfabrikanten hun cartridges steeds moeten aanpassen. In de Digitaalgids staan ook tips om een niet-werkende klooncartridge alsnog aan de praat te krijgen.

Lees meer over de trucs en de bijbehorende remedie en de kwaliteit van klooncartridges.

Consumenten die ervaring hebben met deze trucs of nog andere trucs kennen, kunnen hierover meepraten in de community.