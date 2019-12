Stop onnodige risico-opslag hypotheken!

De Consumentenbond wil dat hier onmiddellijk een einde aan komt, en dat banken deze opslag meteen en uit eigen beweging aanpassen als het risico wegvalt. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij willen dat uiteraard zónder dat de klant daar zelf om hoeft te vragen. Verder willen wij dat banken de te veel betaalde rente-opslag met terugwerkende kracht aan hun klanten terugbetalen.'

Meer dan de helft van de door de Consumentenbond onderzochte banken legt het initiatief om de opslag te beëindigen bij hun klanten, die zich daar vaak niet van bewust zijn. Combée: 'Daardoor kan het zijn dat je duizenden euro's per jaar te veel betaalt. We willen dan ook dat banken de te veel betaalde rente met terugwerkende kracht aan hun klanten terugbetalen.'

Alle betrokken banken hebben van de Consumentenbond een brief gekregen, waarin hen gevraagd wordt hun beleid op dit punt aan te passen. Consumenten die ook willen dat aan deze praktijk een einde komt, kunnen dat op de actiepagina laten weten.'

Bij een hypotheek die even hoog of hoger is dan de waarde van de woning rekent de bank een forse rente-opslag. Deze 'rente' rekenen zij bovenop de basisrente om het risico - dat de hypotheeknemer de volledige 'schuld' niet kan terugbetalen - te beperken. Door (extra) af te lossen op de hypotheek kun je dit risico verkleinen of helemaal wegnemen, en dan kan de rente-opslag omlaag of helemaal vervallen. Op dinsdag 22 december besteedde EenVandaag in zijn uitzending aandacht aan het onderzoek.