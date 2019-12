A-merk tuinartikelen het goedkoopst bij Hornbach

Over de hele linie is bouwmarkt Hornbach het goedkoopst. Bol.com is het duurst: 24% duurder dan gemiddeld. Het verschil tussen Hornbach en de webwinkel is nog groter: ruim 30%. Zo is een middelgrote bloempotschotel van Elho bij Bol.com (€5,50) bijna 4 keer zo duur als bij Hornbach (€1,49) en kost groene-aanslagverwijderaar van HG €3,55 minder bij Hornbach dan bij Bol.com. Bouwmarkten Gamma, Praxis en Karwei zijn middenmoters. Er zijn echter uitzonderingen; bij elektrisch tuingereedschap van onder meer Bosch en Black&Decker is Bol.com verrassend voordelig ten opzichte van de middenmoters Gamma, Praxis en Karwei. Het prijsniveau van grote speler Intratuin bevindt zich over de hele linie in het middensegment.

Tuinwinkel online

De tuinbranche is nog niet goed ingericht op consumenten die online willen bestellen. Bij Groenrijk moeten consumenten hun online bestelde artikelen zelf ophalen en het online assortiment van Gamma en Life&Garden is een stuk kleiner dan dat van hun 'echte' winkels. Intratuin heeft zelfs helemaal geen webwinkel. Consumenten die online bestellen, doen er goed aan om de verzendkosten met elkaar te vergelijken, die variëren van €1,99 (Bol.com) tot €7,95 (Ranzijn). Vanaf een bepaald aankoopbedrag is verzending vaak gratis. Bij bouwmarkt Formido moeten consumenten echter flink wat uitgeven voordat de verzending gratis is: €200.



De Consumentenbond vergeleek de prijzen van 193 producten in 10 winkelketens en 4 webshops. Het ging om:

bloempotten

tuingereedschap

tuinslangen en -sproeiers

reinigers

graszaad

mest

bestrijdingsmiddelen

De resultaten van de prijspeiling staan in de Consumentengids van april en op de website.



