Hulp voor gedupeerde klanten Hollandsnieuwe

Nieuws|Op Klachtenkompas.nl komen nog steeds tientallen klachten per week binnen over provider Hollandsnieuwe. De Consumentenbond heeft een stappenplan met voorbeeldbrieven gemaakt voor consumenten die willen klagen bij Hollandsnieuwe. De provider heeft inmiddels laten weten ook mee te gaan werken aan Klachtenkompas.nl.

Hollandsnieuwe biedt op www.hollandsnieuwe.nl/wemakenhetgoed compensatie voor kosten die gemaakt zijn door vertraging van nummerbehoud en door de lange wachttijden bij de klantenservice. De Consumentenbond heeft er bij Hollandsnieuwe op aangedrongen dat ook klanten die niet konden bellen of internetten een vergoeding krijgen. De provider heeft aan de Consumentenbond toegezegd die groep proactief te benaderen voor compensatie. Gedupeerden die niets horen van Hollandsnieuwe kunnen met het stappenplan om compensatie vragen of hun klacht plaatsen op Klachtenkompas.nl.

Uiteenlopende klachten

De klachten over Hollandsnieuwe zijn heel divers. Consumenten kunnen de klantenservice niet bereiken, krijgen te maken met onverwacht hoge kosten of er gaat iets mis met nummerbehoud. Ook zijn er consumenten die niet kunnen internetten, bellen of gebeld worden door niet werkende simkaarten of slecht netwerkbereik. Hollandsnieuwe beloofde op aandringen van de Consumentenbond om geen reclame meer te maken zolang hun dienstverlening niet op orde is. Ook zouden ze de capaciteit van de klantenservice verdubbelen en de openingstijden verruimen.

Lees meer:

Stappenplan voor klagen bij Hollandsnieuwe

Klachten over Hollandsnieuwe plaatsen op Klachtenkompas.nl

Toezeggingen van Hollandsnieuwe in uitzending van Tros Radar (25 januari 2016)