Quiz om phishing te herkennen

Nieuws|Consumenten kunnen hun kennis over gevaarlijke e-mails testen met de nieuwe Phishing quiz van de Consumentenbond. In 12 vragen wordt duidelijk of de deelnemer alle frauduleuze phishingmails herkent.

Start de Phishing quiz op: www.consumentenbond.nl/phishing-quiz

Phishingmails die hengelen naar geld en gegevens worden steeds geloofwaardiger. Criminelen doen zich voor als overheidsinstelling, bank of bedrijf en proberen consumenten zo te verleiden op linkjes te klikken, gegevens in te vullen of betalingen te doen. In de quiz van de Consumentenbond zitten phishingmails die recent door Fraudehelpdesk.nl zijn verzameld, maar ook gewone e-mailnieuwsbrieven. Consumenten kunnen zo controleren of ze goede en valse e-mails uit elkaar kunnen houden.

Direct tips

De quiz duurt ongeveer 5 minuten. Na iedere vraag kunnen de deelnemers meteen zien of ze de vraag goed of fout hebben beantwoord, met een toelichting. Ook krijgen consumenten direct tips, zoals dat het sowieso onverstandig is direct in te loggen bij de bank via een link in een e-mail. Het is altijd beter in te loggen via de website van de bank.