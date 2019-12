Wiebes bagatelliseert problemen BelastingTelefoon

Hij moet het zich aantrekken dat de belastingregels zo ingewikkeld zijn, dat zelfs BelastingTelefoon-specialisten er niet uitkomen.

Staatssecretaris Wiebes wuift de problemen bij de BelastingTelefoon te makkelijk weg, vindt de Consumentenbond. Hij moet het zich aantrekken dat de belastingregels zo ingewikkeld zijn, dat zelfs BelastingTelefoon-specialisten er niet uit komen.

Wiebes wil dat de BelastingTelefoon consumenten voortaan bij lastige casusspecifieke vragen naar externe adviseurs doorverwijst. Hiermee wil hij voorkomen dat de dienst foute antwoorden geeft. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Dat is de wereld op z'n kop. Consumenten moeten hun aangifte kunnen doen zonder hoge kosten van externe adviseurs en daarbij kunnen vertrouwen op de antwoorden van de BelastingTelefoon. Als je je aangifte niet goed invult, loop je het risico op een dikke navordering. Het is daarom van groot belang dat de informatie van de BelastingTelefoon klopt. Als blijkt dat specialisten bij deze dienst vragen niet juist beantwoorden, is het tijd voor de overheid om in te grijpen. Niet door consumenten naar een dure adviseur te sturen, maar door de belastingregels te vereenvoudigen en de kwaliteit van de antwoordservices van de Belastingdienst te verhogen.'

De BelastingTelefoon scoorde dit voorjaar, voor het vierde jaar op rij, een onvoldoende in een onderzoek van de Consumentenbond. Naar aanleiding daarvan werden Kamervragen gesteld, waarop Wiebes stelde dat de vragen van de Consumentenbond aan de BelastingTelefoon te moeilijk waren. Sommige vragen waren inderdaad ingewikkeld, maar het waren bestaande en reële vragen van leden.

