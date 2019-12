Financiële consument moet voorop staan

Nieuws|‘De financiële consument verdient een centrale plaats in deze verkiezingen.’ Deze conclusie trekt Bart Combée, directeur Consumentenbond na een debat dinsdag 7 maart met 8 financieel woordvoeders van politieke partijen. Tijdens het debat werd gesproken over onder meer het belastingstelsel, provisieverbod en het vertrouwen van consumenten in de financiële sector.

De financieel woordvoeders waren:

Evert-Jan Slootweg (CDA),

Ewald Engelen (Partij voor de Dieren),

Henk Nijboer (PvdA),

Jonne Arnoldussen (GroenLinks),

Mark Halbers (VVD),

Mahir Alkaya (SP),

Rob de Brouwer (50Plus) en

Wouter Koolmees (D66)

Zij reageerden beurtelings op een drietal stellingen waarover 7000 consumenten eerder hun mening hebben gegeven bij de Consumentenbond. Combée: ‘Het is fantastisch dat deze politici de ruimte namen om een goede discussie met ons en elkaar aan te gaan over de belangen van consumenten in de financiële wereld.’

Klant centraal

Consumenten merken niet dat financieel dienstverleners zich dienstbaarder opstellen. Meer dan de helft van de panelleden heeft niet het idee dat hun belang centraal staat en een derde zegt dat diens bank zich zelfs minder dienstbaar opstelt. De woordvoerders van de politieke partijen vinden allen dat er inderdaad nog veel te verbeteren valt aan de cultuur in sector en bestaande consumentenbescherming zoals het provisieverbod moet zeker niet worden afgeschaft.

Daarnaast pleitte een groot aantal van de partijen voor verhoging van de buffers die moeten voorkomen dat banken in de problemen komen in tijden van crisis.

Belastingstelsel

Het tweede deel van het debat ging over de stelling 'De burger staat niet centraal in het belastingstelsel, maar wordt gewantrouwd'. Ondanks uiteenlopende meningen over onder meer het inzetten van belastingen om bepaalde maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen was iedereen uiteindelijk voorstander van het versimpelen van de belastingen voor de burger.

Herstel en afwikkeling verzekeraars

De laatste discussie betrof een wetsvoorstel dat bij de Raad van State ligt en daardoor nog aan de kandidaat-Kamerleden moet worden voorgelegd. De Consumentenbond vreest voor een deel in dat wetsvoorstel waarin staat dat polishouders aandeelhouders worden als een verzekeraar in zwaar weer komt.

Volgens de aanwezige politieke partijen is de vrees van de Consumentenbond ongegrond omdat volgens hen de wet ‘Herstel en afwikkeling verzekeraars’ juist consumenten veel beter zal beschermen bij een eventueel faillissement van een verzekeraar. De Consumentenbond gaat hier nadrukkelijk op letten bij de behandeling van het wetsvoorstel door de nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen.