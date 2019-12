Meld klachten over Yarden natura-uitvaartverzekering op Klachtenkompas

Nieuws|Er komen veel vragen en klachten over de Yarden natura-uitvaartverzekering binnen bij de Consumentenbond, met name over extra kosten achteraf of onduidelijkheid omtrent het dienstenpakket. De Consumentenbond roept gedupeerden op om te klagen via KlachtenKompas.nl, het gratis toegankelijke klachtenplatform van de Consumentenbond.