Zorgverzekeringkaart nu ook voor aanvullende verzekeringen

De kaart komt in november beschikbaar en voldoet aan een Europees format dat vanaf het voorjaar van 2018 verplicht is. Op de kaart staat informatie over de belangrijkste polisvoorwaarden van zorgverzekeringen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Samen met de Patiëntenfederatie hebben wij in 2015 een voorbeeld voor de zorgverzekeringskaart ontwikkeld. Die is het afgelopen jaar door zorgverzekeraars voor de basisverzekering ingevoerd. Het is een goede zaak dat verzekeraars deze nu ook voor de aanvullende verzekeringen gezamenlijk gaan opstellen. Dat maakt polissen beter vergelijkbaar.’

Verbeteringen

De Consumentenbond heeft wel een paar kanttekeningen bij de Zorgverzekeringskaart voor de basisverzekering.

Combée: ‘Ons doel is om de belangrijkste elementen van een polis in één oogopslag te kunnen zien én te kunnen vergelijken met een andere polis. Met name om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen. Daarom vinden wij het bijvoorbeeld jammer dat informatie over mogelijke zorgplafonds en het actuele percentage gecontracteerde ziekenhuizen ontbreekt.’

Onderzoek wijst uit dat consumenten de kaart waarderen, maar dat de bekendheid er van nog te wensen over laat. De Consumentenbond vraagt daarom ook aandacht voor de verspreiding en promotie van de kaart, zodat meer consumenten deze kunnen vinden.