Betaal niet voor misleidende KlussersTeam.com

Update (Update 8 november 2018):

De Consumentenbond krijgt meldingen dat Klussersteam mensen onder druk zet om te betalen met het verhaal dat het om een gemengde overeenkomst zou gaan en daarom een handtekening niet vereist is. Er is geen sprake van een gemengde overeenkomst, dus een handtekening is vereist. Het advies blijft om absoluut niet te betalen.

Oorspronkelijk bericht:

KlussersTeam.com belt consumenten op met een aanbod voor een kluscontract. Vervolgens horen ze niets meer, maar ontvangen later wel een rekening van €325. Die dan binnen 3 dagen betaald moet worden. Zelfs al zou de gebelde consument interesse hebben getoond, dan nóg is er geen sprake van een betalingsverplichting. Voor dit soort telefonisch aangeboden diensten is een handtekening vereist.

Vage aanbiedingen

De Consumentenbond heeft ernstige twijfel of de klusdienst serieus is. KlussersTeam.com is in handen van dezelfde partij als onder meer DeReisplanner en incasseerde ook voor Oddie.nl. Ook deze diensten deden vage telefonische aanbiedingen om vervolgens onterecht hoge rekeningen te sturen.

Het lijkt erop dat de betrokken ondernemer steeds een nieuwe ‘dienst’ verzint om consumenten geld uit de zak te kloppen. In alle gevallen worden consumenten onder druk gezet om zo snel mogelijk te betalen. Door snelle betaling af te dwingen hebben consumenten geen tijd hun rechten te verkennen.

Aangifte

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Dit zijn echt misselijkmakende praktijken. Het riekt naar oplichting. We roepen gedupeerden dan ook op om aangifte te doen bij de politie.’

De Consumentenbond beraadt zich op verdere juridische stappen om deze praktijken te stoppen.

