Consumentenbond en THE FCTR E helpen bij gasloos wonen

E-home abonnement

Huishoudens staan de komende jaren voor flinke uitdagingen op het gebied van energie. Zo heeft de overheid de ambitie uitgesproken dat in 2050 alle huizen in Nederland van het gas af zijn.

Voor consumenten die nu al gasloos willen wonen is het echter nog een zoektocht naar de juiste informatie en middelen. De Consumentenbond start daarom samen met THE FCTR E het E-home-abonnement.

Voor een vast maandbedrag krijgen woningbezitters energieadvies, zonnepanelen, een warmtepomp en eventueel een boiler of accu voor stroomopslag. Het abonnement voorziet ook in onderhoud en garantie op apparatuur en installatie.

Olof King, directeur belangenbehartiging Consumentenbond: ‘We zijn enorm blij met de samenwerking. Op deze manier kunnen we meer doen dan alleen adviseren: we bieden meteen een oplossing waar wij volledig achter staan.’

Duidelijk signaal

Joris Jonker, bedenker van de slimme thermostaat Toon en een van de oprichters van THE FCTR E: ‘Vanzelfsprekend ben ik trots dat THE FCTR E een rol gaat spelen in de duurzaamheidsmissie van de Consumentenbond. We willen een duidelijk signaal geven dat consumenten niet op de overheid en het bedrijfsleven hoeven te wachten om actie tegen klimaatverandering te ondernemen, maar dat ze zelf het verschil kunnen maken.’

Quickscan

Tijdens de pilot richten de partijen zich op vrijstaande, 2-onder-1 kap en hoekwoningen met een oppervlakte van minimaal 150m2 die na 1992 zijn gebouwd. Op de website van de Consumentenbond kunnen consumenten een Quickscan aanvragen om te zien of hun woning geschikt is.

Lees ook: