Consumentenbond gaat slachtoffers cybercriminaliteit helpen

Via de Cyberhulplijn geven experts telefonisch advies en kijken op afstand mee met de gedupeerde consument. Ze onderzoeken de oorzaak, proberen de schade te beperken en helpen problemen op te lossen. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We zien een toename in het aantal meldingen van mensen die slachtoffer zijn van cybercriminaliteit. Consumenten die hiermee te maken krijgen zijn vaak in paniek en weten niet wat ze moeten doen of bij wie ze terecht kunnen voor hulp. Daarom zijn we de Cyberhulplijn gestart.’

Ook bij twijfel

De Cyberhulplijn geeft ook advies bij WhatsAppfraude en helpt gehackte Instagram- en email accounts terug te krijgen. Ook als consumenten twijfelen of ze wel of niet gehackt zijn, kunnen ze contact opnemen. De eerste 5 minuten zijn gratis, daarna betaalt de beller €1,20 per minuut (€1,49 voor niet-leden).

De Cyberhulplijn werkt samen met Cyberwacht, een initiatief van Sparklab B.V.

