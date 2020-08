Winnaar 1 jaar gratis ‘zekergroene’ energie bekend

Nieuws|De familie Vasbinder uit Koog aan de Zaan is de gelukkige winnaar van 1 jaar gratis groene energie van een duurzame leverancier. Dat is de uitkomst van de verloting onder alle overstappers van het Zekergroen Energiecollectief van de Consumentenbond en Natuur & Milieu. Daniah Vasbinder: ‘Dat is heel mooi! We winnen anders nooit wat.’