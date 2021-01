Consumentenbond breidt elektrisch aanbod Autolease-collectief flink uit

De Consumentenbond wil met het uitgebreide aanbod consumenten helpen met de overstap naar een duurzamer vervoer.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We zien dat consumenten graag elektrisch willen rijden, maar soms schrikken van de aanschafprijs van nieuwe elektrische auto’s. Leasen is dan vaak een goede optie: het maandbedrag is financieel te overzien en je hebt geen zorgen over onderhoud, wegenbelasting en verzekeringen.’

Laadpaal en omruilgarantie

Om de drempel nog verder te verlagen biedt het Autolease-collectief 2 nieuwe mogelijkheden.

Voor consumenten die kiezen voor de Kia e-Nero is het mogelijk om een laadpaal te leasen. Een 1-fase laadpaal kost €23 per maand. Een 3-fase laadpaal, met iets meer vermogen, is €29 per maand. Inclusief montage (op eigen grond).

Consumenten die twijfelen of een volledig elektrische auto wel bij hen past, kunnen de auto maximaal 5 maanden (tot maximaal 1000 km) proberen. Bevalt het niet, dan kunnen ze boetevrij omruilen naar een hybride Kia Niro.

Klantvriendelijke voorwaarden

Leasemaatschappijen die meedoen aan het collectief moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Ze moeten het Private Lease Keurmerk hebben en aanvullende klantvriendelijke voorwaarden hanteren. Denk aan de mogelijkheid om kosteloos opzeggen in geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid, ontslag of echtscheiding. Ook is het eigen risico beperkt tot maximaal €300 en is er geen leeftijdslimiet.