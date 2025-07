Kunstmatig hoge prijzen

Bert Heikens, voorzitter CCC: ‘Consumenten betalen al jarenlang te veel voor hun hotelkamers. Wij hebben onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat Booking sinds januari 2013 concurrentieregels en consumentenrecht schendt. Via illegale afspraken en gedragingen zorgt Booking.com ervoor dat hotels geen lagere prijzen en betere voorwaarden kunnen aanbieden. Verschillende Europese toezichthouders hebben ook al vastgesteld dat Booking.com onrechtmatig handelt.’

Nepkortingen, onvolledige prijzen, verzonnen schaarste

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Wij toonden in 2024 al aan dat Booking zich schuldig maakt aan misleiding. Het platform gebruikt bijvoorbeeld nepkortingen, onvolledige prijzen en verzonnen schaarste. Met dat soort ‘dark patterns’ beïnvloedt Booking.com de keuzes die consumenten maken. En dat is niet toegestaan volgens Nederlandse en Europese regels.’

Aanmelden

Alle consumenten die vanaf 1 januari 2013 minimaal 1 keer een hotelkamer hebben geboekt via Booking.com hebben schade geleden. Zij kunnen zich aanmelden voor de claim. Dit geldt ook voor consumenten die hebben geboekt via andere websites voor online hotelboekingen, zoals Agoda en Expedia. Of via de website van een hotel zelf. Ook die consumenten zijn de dupe van het onrechtmatig handelen door Booking.

Totale schade: honderden miljoenen

De geleden schade is voor elke consument anders, afhankelijk van het aantal boekingen, de kamerprijzen en bestemmingen. De schade kan uiteenlopen van tientallen tot enkele honderden euro’s per consument. In totaal gaat het voor alle Nederlanders samen om honderden miljoenen euro’s aan schade.

No cure no pay

CCC voert de actie tegen Booking.com. De Consumentenbond steunt CCC en verzamelt en registreert consumenten die mee willen doen aan de Booking Claim. Leden en niet-leden van de Consumentenbond kunnen zich aanmelden voor de claim via de website van de Consumentenbond. Deelname aan de claim is op basis van ‘no cure no pay’. Bij succes dragen consumenten maximaal 25% af van het voor hen behaalde resultaat.

Dit bedrag gaat niet naar de Consumentenbond of CCC (een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk), maar naar de procesfinancier. Voor meer informatie hierover, zie de veelgestelde vragen onderaan de claimpagina, onder ‘Als ik de kosten niet hoef te betalen, wie doet dat wel?’

Update: aanmeldingen

Op 1 juli hebben al ruim 130.000 consumenten zich aangemeld. Consumenten kunnen zich nog steeds aanmelden.