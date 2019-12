Eerste indruk|De Trekz Titanium van Aftershokz is een ‘bone conducting’-koptelefoon. Geen dopjes in je oren; deze Aftershokz zit net vóór je oren. De muziek komt via je jukbeenderen (ofwel je ‘bones’) binnen. Je oren blijven dus vrij, waardoor je naast muziek ook omgevingsgeluid hoort.

Conclusie

Met Trekz Titanium van Aftershokz hoor je naast je favoriete muziek ook omgevingsgeluid. Met deze bijzondere koptelefoon blijven je oren namelijk vrij, het geluid komt via je jukbeenderen bij je binnenoor aan. Het voordeel hiervan is bijvoorbeeld dat je het verkeer kunt horen tijdens het sporten. Het nadeel is dat je soms juist geen omgevingsgeluid wilt horen als je muziek luistert.

De lichte Trekz zit prima en is eenvoudig te bedienen, al zijn de knopjes wat klein. Via bluetooth is hij verbonden met je smartphone. De geluidskwaliteit valt niet tegen, maar kan niet tippen aan die van een normale koptelefoon.

Het is niet een volledige vervanger van een normale koptelefoon of oordopjes. Er blijven situaties waarbij het juist de bedoeling is om je af te sluiten van de omgeving, in de trein of vliegtuig bijvoorbeeld. En als je wilt genieten van je lievelingsnummers als je op zondag op de bank hangt, dan luistert een koptelefoon toch net wat lekkerder.

Als sportkoptelefoon is hij leuk, maar dan is €150 wel aan de prijs.

Bone conducting

De Aftershokz Trekz Titanium is een bijzondere bluetooth-koptelefoon. Hij werkt namelijk op basis van beengeleiding en zit dan ook niet in of op je oren, maar er vlak voor.

Geluid zijn trillingen die normaal gesproken via de lucht bij je oor aankomen. In dit geval worden de trillingen via de jukbeenderen doorgegeven aan het binnenoor. Deze techniek wordt ook bij bepaalde hoortoestellen gebruikt.

Het is een rare sensatie, je hoort muziek terwijl de koptelefoon niet op je oor zit. Maar het went snel, al trilt je wang soms een beetje mee als de muziek erg hard staat.

Omgevingsgeluid

Anders dan bij de normale koptelefoons blijven je oren vrij en hoor je meer omgevingsgeluid. ‘Be open. Hear it all’, pronkt er op de doos. Aftershokz noemt het als groot voordeel. Zo hoor je tijdens het fietsen bijvoorbeeld een auto aankomen.

Naast veiligheid is het handig als je je niet volledig wilt afsluiten van de omgeving. Zo blijf je aanspreekbaar én luister je muziek, op je werk bijvoorbeeld. Dat beviel ons wel goed.

Maar écht opgaan in je lievelingsmuziek gebeurt niet, het geluid op de achtergrond zorgt voor te veel afleiding. Ook een podcast volgen is hierdoor lastiger.

Tot onze verbazing vonden we ook oordoppen in de doos, deze zijn volgens Aftershokz te gebruiken in situaties waarbij het veilig is om je af te sluiten van omgevingsgeluid. Die zouden we niet zo snel gebruiken, dan zet je toch gewoon een koptelefoon op? Beetje een knullige oplossing.

Geluid

We wisten eigenlijk niet wat we ervan konden verwachten, maar de geluidskwaliteit valt ons niet tegen. De muziek die we luisteren klinkt prima en ook de podcasts klinken helder. Maar veel beter dan simpele in-ear oordopjes is het niet, vooral lage tonen klinken wat minder goed.

Het mooie geluid van een goede koptelefoon weet de Trekz dan ook niet te evenaren. De vraag is of dat erg is. Doordat er meer omgevingsgeluid binnen komt, treedt de muziek iets meer naar de achtergrond.

Design en comfort

Het oogt echt als een sportaccessoire. Al deed het sommige collega’s denken aan Star Trek, vermoedelijk door de futuristische en hoekige vormgeving (á la Spock). Ook tijdens het luisteren in de trein leverde het wat verbaasde blikken op, al zal dat meer aan het feit hebben gelegen dat de Trekz niet ín de oren zit.

Dat er niks in je oren zit, ervaren wij als een voordeel ten opzichte van de in-ear oordopjes. Die kunnen na een tijdje wat minder lekker gaan zitten en vallen er tijdens het hardlopen nog weleens uit. De lichte en flexibele Trekz past redelijk goed op zowel kleine en grote hoofden.

Voor de hele kleine hoofdjes is er een miniversie. Beide versies zijn in verschillende kleuren te koop. Een (zonne)bril of een (fiets)helm dragen lijkt ons iets minder comfortabel, maar is volgens Aftershokz prima te doen.

Bediening

Je verbindt deze Aftershokz via Bluetooth aan je smartphone. Dit gaat gemakkelijk. Als het gelukt is hoor je een vrouwenstem ‘connected’ zeggen. Er zitten een paar knopjes op, waarmee je bijvoorbeeld het volume regelt, het volgende nummer aanzet of opneemt. Je kunt er namelijk handsfree mee bellen.

De bediening is eenvoudig, al zijn de knopjes wat klein, dus soms is het even priegelen. Je laadt hem op via een usb-kabeltje. Eenmaal opgeladen kun je er een paar uur mee vooruit.

De Trekz kan wel tegen wat zweetdruppeltjes, maar echt waterdicht is hij niet.

