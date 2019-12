Eerste indruk|Met de Google Chromecast audio kun je draadloos muziek streamen naar je hifi-set of actieve speakers. Het afspelen van muziek vanuit Spotify is een fluitje van een cent en het klinkt goed.

Conclusie: eenvoudig in gebruik

De Chromecast Audio is ideaal om muziek te streamen naar een bestaande stereoset. Installeren is eenvoudig en de Chromecast is makkelijk in het gebruik.

De kleine audiostreamer ziet eruit als een sjoelschijfje en maakt zelfs van een oude stereoset een slimme muziekspeler. Dat doet hij ongeveer zoals de gewone Chromecast dat doet voor de tv. Het bedienen doe je vanaf je telefoon of tablet, zoals je het gewend bent in de Spotify app.

We speelden onder meer Spotify af via een Chromecast audio. Dit deden we in combinatie met een iPhone 5s, iMac en een Technics SA-EH600 stereoset.

Wat is een Chromecast De Chromecast is een kleine mediaspeler waarmee je gemakkelijk vanaf je mobiel of tablet naar je televisie of audiosysteem kunt streamen. Denk aan series van Netflix en filmpjes van YouTube bij de Chromecast voor tv. Met de Chromecast Audio stream je muziek van Spotify of radiozenders van de NPO naar je audiosysteem. Je smartphone of tablet gebruik je als afstandsbediening om de Chromecast te bedienen. Aan het logo in een app kun je herkennen dat je de video of audio kunt streamen naar je Chromecast. Lees meer over de Chromecast

Eenvoudige installatie

Het installeren van de Chromecast audio is zo gedaan. Allereerst verbind je de Chromecast met je stereoset. In ons geval kan dat niet met het meegeleverde 3,5mm naar 3,5mm kabeltje. We gebruiken een 3,5mm naar RCA tulpstekkertje dat we nog hadden liggen. Deze kabel gaat in de analoge ingang van de versterker.

Vervolgens gaat de voedingskabel van de Chromecast in het stopcontact. Daarna kies je de juiste ingang op je stereoset. Nu moet je de Chromecast verbinden met je thuisnetwerk. Dat doe je vanuit de Chromecast app. Vervolgens kun je muziek afspelen vanuit Spotify premium (de gratis versie wordt niet ondersteund), Deezer, Rdio, Google Play Music of een andere muziekapp.

In de muziekapp, in ons geval bij Spotify, verschijnt een icoontje waarmee je de Chromecast opdracht geeft muziek af te spelen. Het bedienen verschilt verder niet van hoe je normaal Spotify gebruikt op je telefoon.

Casten in Chrome

Met een extensie in de Google Chrome browser kun je het geluid van een webpagina ‘casten’ vanaf een pc naar de Chromecast. Zo kun je bijvoorbeeld muziek van YouTube afspelen via je stereoset. Voor het geluid alleen werkt dit goed, maar het bijbehorende videobeeld loopt helaas wat achter.

Geluidskwaliteit

Het geluid van Spotify in de hoogste kwaliteit klinkt goed. Net zo goed als het geluid van de Sonos Connect audiostreamer die we normaal gebruiken in combinatie met de stereo.

De Chromecast is technisch in staat om hoge kwaliteitsbestanden af te spelen (hij heeft een 24-bit/96khz DAC-converter). Denk aan bestanden zonder compressie (FLAC). Dit hebben we niet geprobeerd.

Pluspunten Goedkoop

Eenvoudig te installeren

Geluidskwaliteit goed (Spotify hoogste kwaliteit)

Te bedienen vanuit apps zoals Spotify Minpunten Vrij stopcontact nodig

Geluid en beeld van YouTube loopt niet gelijk bij ‘casten’ in Chrome

Hoe werkt het?

De Chromecast Audio sluit je met een kabeltje aan op je stereoset. Je kunt hem aansluiten op een AUX/line-in ingang (3,5mm naar 3,5mm), analoge ingang of digitale optische ingang. Google levert alleen een 3,5mm naar 3,5mm kabeltje mee. De kabels voor de andere ingangen moet je los kopen.

Via mini-usb krijgt de Chromecast voeding van een adapter die je op een stopcontact moet aansluiten.

Vervolgens moet je de juiste ingang kiezen op je speakerset.

Als laatste moet je het apparaatje verbinden met je wifi-netwerk. Dat doe je via een Chromecast app. Heb je die geïnstalleerd dan speel je muziek af vanuit Spotify premium, Deezer, Rdio, Google Play Music of een andere muziekapp.

Voor audio: Chromecast Audio

