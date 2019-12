IFA 2015 trend: streaming audio

Nieuws|De Consumentenbond was op de IFA in Berlijn en zag bij verschillende fabrikanten nieuwe streaming audiospelers. Ze zijn compact en soms erg fraai uitgevoerd.

Zowel bij grote elektronicafabrikanten zoals Samsung, Sony, LG en Philips als kleinere audiomerken zagen we een grote diversiteit aan speakers voor streaming audio. We zagen heel veel nieuwe, oplaadbare Bluetooth speakers, maar ook netwerksystemen voor door het hele huis (multiroom audio). Wat ons opviel:

Design

Nog niet zo lang geleden had de stereotoren een vaste plek in onze huiskamer. De vaak wat grote en lompe luidsprekers stonden in de weg. Erg fraai zagen ze er doorgaans ook niet uit. De nieuwste generatie audiospelers zijn compact en meestal fraai vormgegeven.

Multiroom

Multiroom systemen bestaan al weer even, maar het aanbod groeit sterk. Bij elke fabrikant kun je kiezen uit meerdere formaten speakers voor verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld een kleinere speaker voor in de keuken of studeerkamer en een grotere voor in de huiskamer. De speakers hebben wifi om ze te verbinden met je thuisnetwerk. Het bedienen doe je met een speciale app op je smartphone of tablet. Daarmee kun je de spelers centraal bedienen; bijvoorbeeld Spotify afspelen of muziek vanaf je pc.

Soundbars

Veel merken soundbars zijn onderdeel van een multiroom systeem. Deze soundbars bieden een home cinema ervaring bij de tv, maar je kunt er ook Spotify op afspelen. Ook de soundbars zijn fraai vormgegeven, waarbij sommigen zo gekromd zijn dat ze passen bij een curved tv (onder meer Samsung en LG).

Bluetooth

Een zeer gemakkelijke manier om streaming muziek af te spelen, is via Bluetooth. Elke smartphone kun je verbinden met een speaker die deze draadloze techniek ondersteund. Op de IFA zagen we Bluetooth speakers in alle denkbare soorten en maten. Je kunt ze in huis gebruiken, maar ook meenemen. Sommigen hebben een oplaadbare accu die wel 20 uur meegaat op een lading (volgens de fabrikant).

Hoe klinkt het geluid?

De IFA beurs is geen goede plaats om een goede indruk te krijgen van de geluidskwaliteit van de speakers. Op de meeste stands is het te druk en rumoerig om goed te luisteren. Maar zo op het eerste gehoor klonken sommige speakers verrassend goed.

