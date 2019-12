Microsoft kruist de degens met Spotify

Met de dienst Xbox Music heb je toegang tot een bibliotheek van 30 miljoen nummers tegenover 18 miljoen van Spotify, volgens Microsoft. Vooralsnog is de muziekdienst alleen beschikbaar voor de Xbox 360. Eind oktober volgt een uitrol naar Windows (Phone) 8 apparaten.

Voor het streamen op de Xbox 360-console heb je een Xbox Live Gold-account nodig. Dit kost je 40 euro per jaar. De muziekdienst is voorgeïnstalleerd op alle Windows 8 en Windows Phone 8 apparaten. Windows (Phone) 7 valt helaas buiten de boot. Microsoft wil de dienst later ook beschikbaar maken voor iOS en Android.

Met Xbox Music kun je op meerdere apparaten afspeellijsten maken, muziek opslaan in de cloud en webradio streamen. Net als iTunes biedt Microsoft onder de naam Xbox Music Store ook de mogelijkheid om losse nummers te kopen. Je hebt dan wel keuze uit minder nummers: 18 in plaats van 30 miljoen.

Microsoft biedt in Amerika een gratis versie aan met reclame tijdens het afspelen en een betaalde variant voor 10 dollar per maand of 100 dollar per jaar. De Nederlandse prijzen zijn op het moment van schrijven nog niet bekend.

Bij Spotify, Rara, Sony Music Unlimited en Deezer kwamen we dit soort jaarabonnementen niet tegen. Bij hen kun je alleen per maand betalen, wat neerkomt op €10 voor een premium abonnement. Wel bieden deze diensten voor €4 à €5 een basisvariant, waarmee je alleen online naar muziek kunt luisteren.