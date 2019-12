Eerste indruk|Rdio is een nieuwe streaming muziekdienst, een van de velen of hebben we hier echt wat nieuws?

Wat is Rdio?

Rdio is een streaming muziekdienst die toegang geeft tot meer dan 18 miljoen nummers.

Wat kost het?

Rdio komt in twee smaken: voor €5 per maand kun je onbeperkt luisteren op de computer. Voor €10 per maand kun je muziek offline opslaan (onbeperkt) en beluisteren op een smartphone, tablet of met Sonos (een netwerk audiosysteem).

Een abonnement sluit je af voor een maand. Betalen kan alleen met creditcard. Rdio biedt tijdelijk de mogelijkheid om een half jaar gratis te proefdraaien op de pc. Op een mobiel apparaat geldt het gratis aanbod een week.

Op welke apparaten werkt het?

Op een computer met Windows of Mac OS X met actuele internetbrowser. Omdat de dienst volledig draait via internet, hoef je geen software te installeren. Mocht je dat willen dan kan dat overigens wel.

Rdio werkt verder op smartphones en tablets met Windows Mobile, iOS, Android en Blackberry. Luisteren kan ook met het netwerkaudiosysteem Sonos en de mediaspeler Roku (niet te koop in Nederland).

Rdio: review

Rdio is een nieuwkomer op de immer groeiende markt van streaming muziekdiensten. Ogenschijnlijk is er niet veel verschil tussen Rdio en de andere diensten die we eerder bekeken: Spotify, Rara, Sony Music Unlimited, Deezer en Xbox Music. De prijzen zijn min of meer hetzelfde: €5 per maand om onbeperkt te kunnen grasduinen in een catalogus van miljoenen nummers. En net als bij de anderen ook mobiel voor €10 per maand. Gratis luisteren met reclame zoals bij Spotify is er niet bij. Is er wel plaats voor Rdio op een markt met zoveel concurrentie?



We probeerden de gratis browserversie van Rdio en de app op een iPad 3.

Gratis proefdraaien

Op dit moment kun je een half jaar gratis Rdio gebruiken. In een paar kliks heb je een account en toegang tot het aanbod. Fijn is dat je daar geen creditcard voor nodig hebt. Pas als je een abonnement afsluit heb je een creditcard nodig. De proefperiode loopt dus niet automatisch over in een betaald abonnement.

Onduidelijk

Het gratis aanbod is een half jaar toegankelijk op een computer en een week op een mobiel apparaat. Als je de app installeert en in gebruik neemt, wordt duidelijk aangegeven dat je maar een week hebt. Wat helaas nergens wordt gemeld, is dat het webaanbod dan automatisch ook nog maar een week toegankelijk is. Ook jammer is dat het gratis aanbod niet toegankelijk is op een Sonos, een apparaat waarmee je door je hele huis muziek kunt luisteren via internet.

Mooi luisteren

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Rdio heeft de best vormgegeven luisteromgeving die we tot nu toe tegenkwamen. De witte achtergrond toont alleen de meest noodzakelijke informatie: hoe nieuwe muziek te ontdekken, je eigen muziek en aan de bovenkant een zoekveld en een kopje accountgegevens. Minimalisme waar Apple zich niet voor zou schamen. De letters zijn zwart, maar worden blauw zodra je in een bepaalde categorie zit. Zo is altijd duidelijk waar je bent in het menu. Erg overzichtelijk.

Aanbod

Rdio claimt 18 miljoen + nummers in haar database te hebben. Dat is 2 miljoen minder dan Spotify zegt aan te bieden. Een kleine steekproef geeft aan dat Spotify wat meer vulling heeft. Vooral het Nederlandse aanbod van Rdio schiet tekort: geen Nick & Simon, Jan Smit en Sandra van Nieuwland. Daarnaast ontbreekt het Black Album van Metallica en de laatste plaat van Arcade Fire: The Suburbs.

Gaten in de catalogus

Net als bij Spotify vinden we ook bij Rdio geen golden oldies van Led Zeppelin en The Beatles. Nieuwe platen ontbreken nogal eens. Zowel de laatste plaat van de populaire zangeres Taylor Swift, maar ook onbekender werk (Four Tet – 0181). Zowel bij Spotify als bij Rdio zijn er gaten in de catalogus. Bij Rdio worden de nummers die niet te beluisteren zijn, grijs weergegeven. Op de website staat er een link bij naar een pagina met uitleg daarover. Je kunt aanvragen indienen voor de nummers die je mist.

Collecties beheren

Net als bij andere streaming muziekdiensten kun je afspeellijsten maken. Zo'n afspeellijst kan bestaan uit verschillende nummers. Het maken en beheren ervan is erg makkelijk. Albums kun je opslaan in Collecties. Als je alleen albums luistert dan is deze indeling veel logischer (gerubriceerd op album/ artiest vergelijkbaar met iTunes). Je collectie is zo ook beter door te zoeken. Bij Spotify kun je albums alleen in een afspeellijst opslaan.

Muziek ontdekken

Het grote plezier van een streaming muziekdienst zit in het makkelijk ontdekken van nieuwe muziek. Er zijn verschillende manieren:

Heavy Rotation: een overzicht van muziek die past bij jouw muzieksmaak, gebaseerd op de personen die je volgt en de muziek die je afspeelt.

Recente activiteit: nieuwe muziek vanuit je Rdio netwerk (mensen die je volgt, statusupdates).

Hitlijsten: de populairste muziek op Rdio.

Nieuwe releases: nieuw aanbod, te filteren op periode.

De andere streaming muziekdiensten bieden soortgelijke manieren om muziek te leren kennen. Rdio doet niet onder voor de anderen. In een mum van tijd is je collectie gevuld met nieuwe muziek.

Geluidskwaliteit

Rdio geeft geen uitsluitsel over de kwaliteit van de geluidsbestanden. Na een paar luistersessies kunnen we concluderen dat het wel goed zit met de kwaliteit. Er is weinig verschil te horen tussen de hoogste kwaliteit Spotify (320 Kbps) en de bestanden van Rdio.

Conclusie

Rdio is een interessante nieuwkomer in de markt voor streaming muziekdiensten. De website en de app zijn de best vormgegeven luisteromgevingen die we tot nu tegenkwamen. Verder zijn er geen enorme verschillen tussen Rdio en de rest.

Pluspunten

Goed vormgegeven;

Overzichtelijke bediening;

Muziek beheren in collecties;

Proefperiode niet automatisch over in abonnement.

Minpunten