Rocki Play: review

Recentelijk probeerden we behalve de Rocki ook 2 vergelijkbare audiostreamers: de Gramofon en de Eminent Wifi Music Streamer. Hieronder de eerste indruk van de Rocki Play, die we van de 3 het meest aanbevelen.

Conclusie

De Rocki Play is een prima optie voor het streamen naar je bestaande geluidsinstallatie. Je stelt hem eenvoudig in, de Android-versie van de app is handig en de geluidskwaliteit is goed, al zal de kritische luisteraar wel wat kwaliteitsverlies horen. Door de ingebouwde accu en hotspotfunctie kun je hem ook buitenshuis en zonder netwerkverbinding gebruiken. Daarmee zijn de gebruiksmogelijkheden wat uitgebreider.

Wij probeerden 3 audiostreamers in combinatie met een Denon CEOL-stereoset, een Samsung Galaxy A3 (Android) en een iPhone 5c (iOS).

Installatie zeer eenvoudig

De kleine, grillig gevormde Rocki Play lijkt door de siliconen hoes tegen een stootje te kunnen. De hoes is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Je kunt de audiostreamer makkelijk installeren met een app, het kostte ons nog geen 2 minuten. Eenmaal geïnstalleerd luister je erg gemakkelijk muziek met een ‘Premium’ Spotify-account: kies als afspeelmedium de Rocki en streamen maar. Zowel de test-Android-telefoon als de test-iPhone die verbonden waren met het netwerk konden met Spotify Connect de Rocki bedienen. Zo kies je bijvoorbeeld om en om je favoriete nummer.

Geluidskwaliteit

De Rocki reageert vrij snel op commando’s, zoals volgende nummer of pauze/play. De verbinding met Spotify was tijdens de test stabiel. Het geluid is goed genoeg voor de meeste luisteraars, al lijkt er iets van de dynamiek te worden ingeleverd ten opzichte van direct luisteren via je smartphone. Wat ook opvalt is dat de Rocki het stereobeeld omdraait: waar je bij beluisteren op je smartphone bijvoorbeeld de gitaren links hoorde, hoorde je via de Rocki ze opeens rechts.



Onderweg te gebruiken

In de Android-versie van de Rocki-app zijn Soundcloud, Deezer, Spotify, Last.fm en Familystream geïnstalleerd. Klik je erop, dan kom je in het inlogscherm. Gebruik je Spotify, dan ga je naar een how-to van Spotify Connect. De iOS-versie van de app heeft veel minder functies.

De Rocki kun je op allerlei audioapparaten met een tulp- of 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting aansluiten. De ingebouwde accu gaat volgens Rocki 4 uur mee. Daardoor kun je hem ook onderweg gebruiken en bijvoorbeeld aansluiten op een autoradio of draagbare radio. Als je geen internet hebt, werkt de Rocki als zijn eigen hotspot.

Pluspunten:

Zeer eenvoudig te installeren

Accu en hotspot voor onderweg

Handige app voor Android

Minpunten:

Geluidskwaliteit iets minder dan oorspronkelijke signaal

Keert stereobeeld om

iOS-app erg simpel

Wat is de Rocki Play?

De Rocki Play is een wifi-audiostreamer waarmee je op je bestaande hifiset of andere audioapparatuur draadloos muziek van bijvoorbeeld Spotify of van je smartphone of tablet kunt beluisteren. De audiostreamer werkt als doorgeefstation, dat je bedient via je smartphone of tablet. De Rocki Play kost €59.

Belangrijkste specificaties:

Verbinding (wlan): 802.11b/g/n

Audioformaten: MP3, FLAC, WAV, AIFF

Streamingdiensten: Spotify, Deezer, Soundcloud, Last.fm, Familystream

Stroomvoorziening: netstroom, accu

Accuduur: 4 uur

Aansluitingen: mini-usb

Audio uit: 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting

App: geschikt voor Android, iOS

Kleur: diverse kleuren

Afmetingen: 5,4 x 9,2 x 1,7 cm

