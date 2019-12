Eerste indruk|Soundcloud is een platform waar muzikanten zelf muziek kunnen delen. Met het betaalde abonnement Go+ heeft het platform nu ook gelicenseerde muziek van grote platenmaatschappijen waardoor er meer dan 150 miljoen nummers te luisteren zijn. Is Soundcloud daarmee een goed alternatief voor Spotify?

Conclusie

Voor de meeste muziekliefhebbers zijn er betere alternatieven voor Soundcloud. Diensten als Spotify, Deezer en Apple Music werken gemakkelijker en hebben minstens net zo'n goed aanbod. De vele opties en het grote aanbod aan nummers zullen veel gebruikers die alleen gemakkelijk muziek willen luisteren eerder in de weg staan dan een plezier doen.

Luister je graag naar een groot aanbod aan gemixte nummers en ben je graag actief bezig met ontdekken van nieuwe muziek? Probeer de dienst dan een maandje. De abonnementen zijn de eerste 30 dagen gratis.

Wat is Soundcloud

Soundcloud is anders dan muziekdiensten als Spotify, Deezer en Apple Music. Oorspronkelijk is het platform bedoelt om muziek met elkaar te delen. Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om zelf muziek te uploaden. Soundcloud is daardoor erg populair geworden onder beginnende muzikanten die graag hun muziek promoten.

Go en Go+

Met de nieuwe betaalabonnementen brengt Soundcloud ook het grote aanbod van vele platenmaatschappijen naar het platform. Voorheen stond er vaak alleen een singletje van grotere artiesten op de site. Met Go+ kan je nu complete albums luisteren. Soundcloud betaalt de platenmaatschappij hierbij voor een licentie.

Bekijk hieronder de verschillende opties:

Soundcloud zonder abonnement Soundcloud Go Soundcloud Go+ €0

Alle muziek die door gebruikers is geupload

Met reclames

Offline luisteren niet mogelijk €6 per maand

Alle muziek die door gebruikers is geupload

Zonder reclames

Offline luisteren €10 per maand

Alle muziek die door gebruikers is geupload en gelicenseerde muziek van grote platenmaatschappijen

Zonder reclames

Offline luisteren

Wat kun je allemaal luisteren?

Het aanbod is groot, Soundcloud heeft meer dan 150 miljoen nummers op zijn platform. Veel meer dan andere streamingdiensten, die tussen de 20 en 40 miljoen nummers hebben. Dat komt vooral doordat iedereen muziek kan uploaden op Soundcloud. De vraag is of je hier wat aan hebt als luisteraar. Vooral zelfgemaakte of gemixte nummers van gebruikers vergroten het aanbod.

Het gelicenceerde aanbod voor Go+ gebruikers is grotendeels vergelijkbaar met andere streamingdiensten. Bij een steekproef van nummers uit de top 50 kwamen we geen nummers tegen die niet op het platform staan. Toch ontbreken er een aantal artiesten die soms wel bij andere streamingdiensten te beluisteren zijn, zoals Justin Bieber, Kayne West en The Beatles.

Voor wie?

Soundcloud is opgericht om muzikanten en luisteraars met elkaar te verbinden. De dienst laat altijd als eerste je ‘Stream’ zien, een pagina waar de nieuwste gedeelde nummers langskomen van de artiesten die jij volgt. Je kunt nummers liken, artiesten volgen en reacties schrijven bij nummers. Dat kan interessant zijn bij opkomende artiesten, maar past minder bij de gelicenseerde muziek.

Even zoeken

Soundcloud lijkt momenteel nog te worstelen met de balans tussen de muziek die gebruikers zelf hebben geüpload en het gelicenseerde aanbod. Het kan soms even zoeken zijn tussen de verschillende remixen voordat je het originele nummer tegenkomt. Het grote aanbod komt dan niet ten goede van het overzicht. Ook artiestenpagina's zijn minder overzichtelijk dan bij de concurrenten. Je ziet bijvoorbeeld niet welke nummers populair zijn van die artiest. De mogelijkheden om muziek te ontdekken zijn voornamelijk gericht op de muziek die door gebruikers zijn geüpload. Je komt dan weinig gelicenseerde nummers tegen.

Wat moet je verder nog weten?

Wil je Soundcloud Go+ op je iPhone gebruiken, dan betaal je extra als je je abonnement in de app afneemt. Surf daarom naar de website van Soundcloud om daar je abonnement af te sluiten, dat is goedkoper.

Betalen kan met creditcard of PayPal, maar wel alleen via de browser. In de Android-app kun je alleen met creditcard betalen en in de iOS-app alleen via je Apple ID.

Je kunt de betaalde diensten een maand gratis proberen, zolang je het abonnement maar tijdig stopzet.

Soundcloud is ook te gebruiken met de Google Chromecast Audio.

